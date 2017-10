Continuar a ler

O Gil Vicente, que tinha perdido os últimos dois jogos do campeonato, chegou cedo à vantagem, com os tentos de Jonathan, aos seis minutos, James Igbekeme, aos 14, e Reko, aos 20. Na segunda parte, James Igbekeme voltaria a marcar, aos 74.



A eficácia do Gil Vicente fez a diferença num encontro equilibrado, com um resultado desnivelado logo na primeira parte, fase em que os anfitriões apostaram no contra-ataque, entregando a iniciativa de jogo aos lisboetas.



Até ao intervalo, o Benfica B foi completamente inofensivo e o guarda-redes Rui Sacramento raras vezes foi chamado a intervir. A primeira solicitação ocorreu no início da segunda parte, a remate de Herberto.



O encontro manteve as mesmas características dos primeiros 45 minutos, sobressaindo a incapacidade dos visitantes para contrariarem o resultado negativo.



Os donos da casa continuaram mais perigosos, e James Igbekeme, depois de ter enviado uma bola ao poste da baliza 'encarnada', aos 49, acabou por fazer o quarto golo, aos 74, concluindo uma excelente jogada de Gaston Camara.



Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.



Gil Vicente-Benfica B, 4-0



Ao intervalo: 3--0



Marcadores:



1-0, Jonathan, seis minutos.



2-0, James Igbekeme, 14.



3-0, Reko, 20.



4-0, James Igbekeme, 74.



Equipas:



Gil Vicente: Rui Sacramento, Ricardinho, Luiz Eduardo, Vítor Tormena, Henrique, Reko (André Fontes, 72), Miguel Abreu, James Igbekeme, Gaston Camara, Jonathan (João Pedro, 83) e Alioune Fall (Tiger, 78).



(Suplentes: Júlio Neiva, Gonçalo Duarte, Valdeir, João Pedro, Rafael, Rui Faria, André Fontes e Tiger).



Treinador: Jorge Casquilha.



Benfica B: Zlobin, Matheus Leal, Kalaica, Francisco Ferreira, Pedro Pereira, Chrien (João Félix, 56), Florentino, Gedson Fernandes, Willock, José Gomes (Jota, 75) e Heriberto (Alan Jr., 69).



(Suplentes: Fábio Duarte, Pedro Amaral, Alan Jr., Jota, João Félix, T. Cele e Lystcov).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: Bruno Paixão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Pereira (26), Francisco Ferreira (49), Alan Jr. (75), João Félix (75) e Luiz Eduardo (76 e 87). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Luiz Eduardo (87).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores. O Gil Vicente, que tinha perdido os últimos dois jogos do campeonato, chegou cedo à vantagem, com os tentos de Jonathan, aos seis minutos, James Igbekeme, aos 14, e Reko, aos 20. Na segunda parte, James Igbekeme voltaria a marcar, aos 74.A eficácia do Gil Vicente fez a diferença num encontro equilibrado, com um resultado desnivelado logo na primeira parte, fase em que os anfitriões apostaram no contra-ataque, entregando a iniciativa de jogo aos lisboetas.Até ao intervalo, o Benfica B foi completamente inofensivo e o guarda-redes Rui Sacramento raras vezes foi chamado a intervir. A primeira solicitação ocorreu no início da segunda parte, a remate de Herberto.O encontro manteve as mesmas características dos primeiros 45 minutos, sobressaindo a incapacidade dos visitantes para contrariarem o resultado negativo.Os donos da casa continuaram mais perigosos, e James Igbekeme, depois de ter enviado uma bola ao poste da baliza 'encarnada', aos 49, acabou por fazer o quarto golo, aos 74, concluindo uma excelente jogada de Gaston Camara.3--01-0, Jonathan, seis minutos.2-0, James Igbekeme, 14.3-0, Reko, 20.4-0, James Igbekeme, 74.Rui Sacramento, Ricardinho, Luiz Eduardo, Vítor Tormena, Henrique, Reko (André Fontes, 72), Miguel Abreu, James Igbekeme, Gaston Camara, Jonathan (João Pedro, 83) e Alioune Fall (Tiger, 78).(Suplentes: Júlio Neiva, Gonçalo Duarte, Valdeir, João Pedro, Rafael, Rui Faria, André Fontes e Tiger).Treinador: Jorge Casquilha.: Zlobin, Matheus Leal, Kalaica, Francisco Ferreira, Pedro Pereira, Chrien (João Félix, 56), Florentino, Gedson Fernandes, Willock, José Gomes (Jota, 75) e Heriberto (Alan Jr., 69).(Suplentes: Fábio Duarte, Pedro Amaral, Alan Jr., Jota, João Félix, T. Cele e Lystcov).Treinador: Hélder Cristóvão.Bruno Paixão (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Pereira (26), Francisco Ferreira (49), Alan Jr. (75), João Félix (75) e Luiz Eduardo (76 e 87). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Luiz Eduardo (87).Cerca de 1.200 espetadores.

O Gil Vicente voltou às vitórias na 2.ª Liga, ao golear por 4-0 na receção ao Benfica B, que ultrapassou na classificação, após o encontro da 11.ª jornada.James Igbekeme 'bisou' no encontro, que permitiu à formação de Barcelos subir ao sexto lugar da classificação, com 17 pontos, por troca com os 'encarnados', que caíram para sétimo, com 15.