Diogo Gonçalves restabeleceu a igualdade, aos 37 minutos, e 'Pêpê' deu o terceiro triunfo consecutivo na prova aos 'encarnados', que se isolaram, provisoriamente, no 3.º posto, enquanto o Olhanense manteve a lanterna vermelha e parece condenado à descida.O Benfica entrou a todo o gás, tentando resolver o jogo logo de início, mas a sua ousadia atacante não deu frutos de imediato e a equipa de Olhão podia ter marcado logo aos 10 minutos, mas Zlobin deteve o penálti de Salim Cissé.Aos 14 minutos, o Olhanense acabou mesmo por marcar, num golpe de cabeça do central italiano Gerevini, na sequência de pontapé de canto marcado na direita por Hélder Cabral.O golo do conjunto algarvio teve o efeito de atordoar as 'águias', que perderam discernimento no miolo do terreno. Diogo Gonçalves, aos 17 minutos, esteve, ainda assim, perto de marcar num remate frontal à baliza defendida por Rodolfo.O mesmo Diogo Gonçalves acabou por empatar, aos 37 minutos. O lance iniciou-se em Heriberto e, após um ressalto, a bola sobrou para o avançado benfiquista concretizar.A equipa de Olhão ressurgiu na segunda parte com maior atrevimento atacante, mas seriam os encarnados a marcar, por Pedro Rodrigues, na conversão de um castigo máximo, aos 52 minutos, a castigar falta de Sori Mané sobre Heriberto.Na jogada seguinte, Cissé surgiu isolado dentro da área e em boa posição para bater Zlobin, mas o guarda-redes russo esticou a perna e defendeu para canto.O Olhanense esteve sempre mais perto do 2-2 do que o Benfica do 3-1, com o guarda-redes russo Zlotin sempre muito atento e interventivo. Realizou grande defesa a travar livre direto de Hélder Cabral e ainda encaixou bom remate de Aldair.Jogo Caixa Futebol Campus, no SeixalÁrbitro: Miguel Libório (Lisboa)Ivan Zlobin, Simón Ramirez, Rúben Dias, Francisco Ferreira, Pedro Amaral, Florentino Luís, Pedro Rodrigues, João Filipe (Romário Baldé, 76'), Heriberto (Luquinhas, 89'), Diogo Gonçalves e José Gomes (João Escoval, 90'+2)Suplentes não utilizados: André Ferreira, João Félix, Gedson e Hélder BaldéTreinador: Hélder CristóvãoRodolfo, Jean Coubronne, Carlos Freitas (Tchanturia, 78'), Gerevini, Hélder Cabral, Sori Mané, João Oliveira (Edgar Abreu, 78'), Lorenzo Galassi (Aldair, 64'), Jorge González, Jorman Aguilar e Salim CisséSuplentes não utilizados: Léo Rodrigues, Pedro Eira, Olivier e Nabil JaadiTreinador: Bruno SaraivaAo intervalo: 1-1Marcadores: Diogo Gonçalves (37'), Pedro Rodrigues (52', pen.); Gerevini (14')Ação disciplinar: cartão amarelo para Simón Ramirez (59'), João Oliveira (71'), Rúben Dias (74') e Pedro Rodrigues (82')Assistência: Cerca de 700 espetadores