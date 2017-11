Continuar a ler

No segundo tempo, o recém-entrado Alan Júnior - que seria expulso na parte final - viria a devolver a liderança do marcador ao Benfica B (68'), só que, no espaço de seis minutos, Luís Pedro (72') e Rafa Sousa (78') operaram a reviravolta e deram ao Penafiel o terceiro triunfo seguido na prova, que deixa os durienses mais perto dos primeiros lugares.O central Luís Pedro foi mesmo o primeiro a criar perigo, num cabeceamento que passou perto da baliza de Zlobin, que nada pôde fazer, à passagem do quarto de hora, quando Ludovic tirou partido da atrapalhação na defensiva encarnada e inaugurou o marcador.As águias procuravam responder através das iniciativas de João Félix e Willock, sendo que o extremo inglês foi o autor do empate, mesmo perante a tentativa de defesa de Ivo Gonçalves.Apesar de uma falha de Zlobin, que ia permitindo novo golo ao Penafiel, o Benfica conseguiu chegar à vantagem, numa grande penalidade conquistada pelo ziguezagueante João Félix e que foi convertida por Heriberto, o qual anotou o oitavo tento na prova.Ainda assim, o Penafiel, que nunca se desmoronou, começou a aproveitar as bolas paradas de que dispôs e, a três minutos do descanso, Tiago Ronaldo correspondeu da melhor forma a um canto cobrado por Ludovic.Os penafidelenses estiveram perto da vantagem logo nos instantes iniciais do reatamento, o mesmo sucedendo com as águias à hora de jogo, não fosse o falhanço de Alan Júnior, que, pouco depois, redimiu-se e não desaproveitou a recarga a um cabeceamento de Zé Gomes ao poste.Contudo, tal como tinha acontecido no primeiro tempo, o conjunto comandado por Armando Evangelista - que continua sem perder desde que assumiu os destinos dos penafidelenses - conseguiu a reviravolta no espaço de seis minutos, sempre de bola parada: primeiro foi Luís Pedro a marcar na sequência de um canto e, depois, seria a vez de o capitão Rafa Sousa dar o melhor seguimento a um livre.Já depois de Alan Júnior deixar o Benfica B reduzido a 10 elementos, os visitantes poderiam ter fechado a contas por Gleison e a oportunidade perdida só não teve consequências maiores, porque, em tempo de compensação, o benfiquista Ferro falhou a igualdade por centímetros.Benfica B - Penafiel, 3-4.: 2-2.0-1, Ludovic, 16 minutos.1-1, Willock, 22.2-1, Heriberto, 31 (penálti).2-2, Tiago Ronaldo, 42.3-2, Alan Júnior, 68.3-3, Luís Pedro, 72.3-4, Rafa Sousa, 78.Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Pedro Amaral, Florentino (Alan Júnior, 59), Gedson, Heriberto, João Félix (Keaton Parks, 70), Willock (João Filipe, 77) e Zé Gomes.: Fábio Duarte, Keaton Parks, Matheus Leal, Alan Júnior, João Filipe, Thabo Cele e Lystcov).Hélder Cristóvão.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, José Manuel Gomes, Tiago Ronaldo, Rafa Sousa, Ludovic (Gleison, 74), Gustavo (Romeu Ribeiro, 85), Vasco Braga e Fábio Abreu (Fábio Fortes, 65).: José Costa, Luís Dias, Caetano, Diouf, Romeu Ribeiro, Gleison e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Sérgio Piscarreta (AF Algarve).cartão amarelo para Ludovic (02), Gedson (45), João Félix (61), Willock (75) e Kalindi (80). Cartão vermelho direto para Alan Júnior (82).cerca de 1.800 espetadores.