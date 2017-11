Continuar a ler

A vitória mantém o Santa Clara no topo da 2.ª Liga, em luta com o Académico de Viseu, enquanto os jovens benfiquistas continuam a exibir muito talento, mas pouca objetividade em termos de finalização.Depois de ter criado as primeiras situações no jogo, o Santa clara chegou ao golo aos 18 minutos, por Fernando Andrade. Jogada rápida pela esquerda, que culminou com cruzamento de Pineda para o cabeceamento do avançado brasileiro.Willock empatou o jogo, na sequência de uma cabeçada, aos 39 minutos, após canto apontado na esquerda por João Carvalho, culminando asism a reação benfiquista, equipa que tinha ficado perto do golo aos 25' e 37'.O avançado brasileiro Thiago Santana, aos 52 minutos, cavou um penálti, após lance dividido dentro da área com o defesa-central Kalaica. O árbitro Humberto Teixeira considerou que o jogador benfiquista agarrou o seu adversário e o iraquiano Osama Rachid não desperdiçou o castigo máximo, aos 53'.Aos 59 minutos, o Santa Clara ficou reduzido a dez jogadores, devido à expulsão do central brasileiro Marcelo Oliveira, que teve uma entrada violenta sobre o avançado Heriberto.Em vantagem numérica, aumentou o caudal ofensivo benfiquista, tendo os açorianos praticamente abdicado de atacar.O domínio anfitrião não teve efeitos no resultado, acabando por ser o conjunto de Ponta Delgada a sentenciar o jogo, com o golo apontado por Fernando Andrade, aos 90'+5.1-1.0-1, Fernando Andrade, 18 minutos.1-1, Willock, 39.1-2, Osama Rachid, 53 (grande penalidade).1-3, Fernando Andrade, 90+5.Ivan Zlobin, Alex Pinto, Kalaica (Thabo Cele, 78), Francisco Ferreira, Pedro Amaral, Keaton Parks (Daniel dos Anjos, 84), Martin Chrien, João Carvalho, Heriberto, Chris Willock e Alan Júnior.(Suplentes: Fábio Duarte, Dju Mesaque, Daniel dos Anjos, Thabo Cele, Diogo Mendes, Lystcov e Hélder Baldé).Treinador: Hélder Cristóvão:Serginho, Toni Gorupec (Vítor Alves, 46), Marcelo Oliveira, João Pedro, João Reis, Osama Rachid, Pedro Pacheco, Minhoca, Pineda (Igor Rocha, 63), Fernando Andrade e Thiago Santana (Paulo Clemente, 81).(Suplentes: Marco Pereira, Paulo Clemente, Igor Rocha, Guilherme Schettine, Rúben Saldanha, Vítor Alves e Kaio Pantaleão).Treinador: Carlos Pinto.Humberto Teixeira (AF Porto).cartão amarelo para Toni Gorupec (28), Osama Rachid (33), Keaton Parks (73), Vítor Alves (78), Martin Chrien (90+6). Cartão vermelho direto para Marcelo Oliveira (59).cerca de 1.200 espetadores.