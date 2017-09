Continuar a ler

O Benfica B registou o seu terceiro empate no campeonato e mantém a invencibilidade no Seixal, posicionando-se ligeiramente abaixo do meio da tabela, enquanto a formação da Covilhã, ainda sem triunfos fora, largou, para já, a penúltima posição.A equipa serrana iniciou o embate a pressionar muito alto, provocando muitas dificuldades na construção de jogo ao meio-campo benfiquista, que acusou as ausências dos jovens Gedson Fernandes e Florentino Luís, desviados' para a UEFA Youth League.A primeira e única oportunidade de golo do Benfica na primeira parte nasceu de um lance de bola parada. Livre apontado na esquerda por Diogo Gonçalves, com o central croata Kalaica a cabecear para defesa apertada de Igor Rodrigues.Os 'leões' serranos tiveram menos posse de bola durante os primeiros 45 minutos, mas acabaram por equilibrar as operações na zona intermediária, com Hudson e Fatai a visarem a baliza 'encarnada' com dois remates perigosos, ligeiramente ao lado.Aos 54 minutos, contra a corrente do jogo, o Sporting da Covilhã inaugurou o marcador, pelo avançado brasileiro Erivelto, após assistência do lateral direito João Dias, na sequência de um contra-ataque conduzido por Fatai.Depois do brasileiro Índio ter ameaçado fazer o segundo golo da turma forasteira, as 'águias' conseguiram empatar aos 61 minutos, pelo médio norte-americano Keaton Parks, que rematou enrolado, mas com força suficiente para bater Igor Rodrigues.O treinador do Benfica B, Hélder Cristóvão, arriscou mais no ataque, ao lançar os avançados Heriberto e Daniel dos Anjos, que renderam Diogo Mendes e Alan Júnior.Mas, a equipa benfiquista já não logrou desfazer a igualdade, com o Sporting da Covilhã a fechar-se ainda mais na retaguarda, conseguindo conquistar um precioso ponto.: 0-0.0-1, Erivelto, 54 minutos.1-1, Keaton Parks, 61.Benfica B: Ivan Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Francisco Ferreira, Pedro Amaral (Matheus Leal, 83), Keaton Parks, Diogo Mendes (Daniel dos Anjos, 71), João Carvalho, Diogo Gonçalves, Chris Willock e Alan Júnior (Heriberto, 60).(Suplentes: Fábio Duarte, Matheus Leal, Daniel dos Anjos, Vinicius, Heriberto, Lystcov e David Tavares).Treinador: Hélder Cristóvão.: Igor Rodrigues, João Dias, Joel Vital, Kilo Zarabi, Paulo Henrique, Djikiné, Gilberto, Índio (Raul Almeida), Hudson (Diarra, 83), Erivelto e Sodiq Fatai (Renato, 78).(Suplentes: Vítor Bento, Alexandre Hans, Amadú Turé, Renato Reis, Boubakary Diarra, Moses Phiri e Raul Almeida).Treinador: José Augusto.: Carlos Espadinha (Portalegre).: Cartão amarelo para Diogo Mendes (38 minutos), Erivelto (55), Keaton Parks (77) e Gilberto (89).: Cerca de 800 espetadores.