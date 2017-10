Continuar a ler

Na estreia de José Viterbo como técnico principal da turma insular na 2.ª Liga - rendeu no cargo Paulo Alves -, o União da Madeira somou o sétimo embate sem vencer, sendo que já não ganha desde o 3-0 à Académica, a 19 de agosto.O domínio avassalador dos encarnados não teve correspondência no resultado. A maior posse e circulação de bola não redundou em golos durante a primeira parte.As águias desperdiçaram várias oportunidades flagrantes de golo, a começar pelo central e capitão Francisco Ferreira, que, aos nove minutos e isolado na grande área madeirense, 'disparou' à figura de Tony Batista.Depois, foram Zé Gomes (17 minutos) e Heriberto (25) a insistir no desperdício. Aos 37, Heriberto caiu na área após ludibriar o lateral esquerdo Mica Pinto, mas o árbitro Carlos Xistra considerou que o avançado simulou a mostrou-lhe o amarelo.Na jogada seguinte, num típico lance de contra-ataque, Júnior inaugurou o marcador para a turma madeirense, após passe certeiro do avançado montenegrino Petar Orlandic. E o União atingiu o intervalo a vencer por 1-0 e de forma algo surpreendente.Em desvantagem, o técnico Hélder Cristóvão apostou tudo no ataque. Aos 56 minutos, tirou o lateral direito Alex Pinto e colocou em campo o habilidoso médio João Félix.Aos 61 minutos, o Benfica conseguiu, finalmente, chegar à igualdade, por Heriberto, que converteu uma grande penalidade a sancionar uma mão na bola do central Romaric.Os madeirenses poderiam ter voltado para a frente do marcador pouco depois, aos 63 minutos, mas Gonçalo Abreu não conseguiu empurrar o esférico para a baliza, na sequência de uma boa incursão de Júnior pela direita.No minuto seguinte, Heriberto voltou a faturar, em recarga oportuna, após remate de Zé Gomes de fora da área.O Benfica B manteve o domínio do jogo até ao final e João Félix, aos 80 minutos, dispõe de duas chances flagrantes para apontar o terceiro, com um dos seus remates a batet estrondosamente no 'ferro'.O União da Madeira ainda teve uma última hipótese de empatar, mas o cabeceamento de Orlandic foi detido por um fantástico 'voo' do guardião russo Zlobin, que garantiu os três pontos ao Benfica B.0-1.0-1, Júnior, 38 minutos.1-1, Heriberto, 61 (grande penalidade).2-1, Heriberto, 64.Ivan Zlobin, Alex Pinto (João Félix, 56), Kalaica, Francisco Ferreira, Pedro Amaral, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Martin Chrien, Heriberto, Chris Willock (João Filipe, 75) e Zé Gomes (Lystcov, 85).(Suplentes: Fábio Duarte, Matheus Leal, João Filipe, Alan Júnior, João Félix, Lystcov e Thabo Cele).Treinador: Hélder Cristóvão.Tony Batista, Sylia, Bosson Romaric, Laércio Morais, Mica Pinto, Sidy Sagna (Flávio Silva, 71), Sérgio Marakis, Rodrigo Henrique (Malfleury, 68), Gonçalo Abreu (Pathé Ciss, 65), Júnior e Petar Orlandic.(Suplentes: José Chastre, Pathé Ciss, Flávio Silva, Max Burgess, Nestor Mendy, Tiago Moreira e Malfleury).Treinador: José Viterbo.Carlos Xistra (Castelo Branco).Cartão amarelo para Alex Pinto (04 minutos), Heriberto (39), Mica Pinto (90+1) e João Félix (90+2).Cerca de 900 espetadores.