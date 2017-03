Continuar a ler

O guarda-redes João Azevedo chamou a si o protagonismo com um punhado de defesas que evitou males maiores à equipa da casa. O guardião do Burinhosa só não travou o remate de Fábio Cecílio, de pé esquerdo, aos 13 minutos.Ao intervalo, o resultado era empate a uma bola. Na segunda parte, o Benfica arrancou melhor e consumou a reviravolta no marcador, à passagem do minuto 25, por intermédio de Bruno Coelho.As águias alargaram a vantagem através do remate de Elisandro, aos 30 minutos. A perder por 1-3, o Burinhosa voltou a crescer na partida e relançou-a com o tento de Nino à passagem dos 38 minutos. Nos últimos segundos, Bruno Coelho atirou para a baliza deserta e fez o 4-2 final.