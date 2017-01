O Benfica venceu este domingo, no Algarve, a equipa do Silves por 7-0. Os encarnados demonstraram todo o seu poderio ofensivo ao golear o penúltimo classificado da 2.ª fase da Zona Sul do campeonato de iniciados.A equipa da Luz já se encontrava a ganhar por 4-0 ao intervalo com golos de Henrique Pereira (10'), Gerson Sousa (17') e o 'bis' de Diogo Cardoso (22' e 33'). Os três tentos da 2.ª parte foram apontados por Famana Quizera (35' e 61') e Filipe Cruz (63').