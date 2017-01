A primeira jornada de 2017 prometia apuros para o líder Benfica, com a visita ao difícil terreno do V. Guimarães, onde apenas o Sp. Braga vencera. Mas a águia não só ganhou de forma categórica como ainda alargou o seu avanço na classificação, pois a concorrência direta ficou em branco na jornada. O FC Porto foi travado pelo guarda-redes Defendi em Paços de Ferreira (0-0) e o Sp. Braga também não foi além do nulo na Choupana, onde Predrag Jokanovic se estreou como treinador do Nacional. Resultado: o Benfica disparou outra vez na frente, para 6 pontos de avanço para o 2º classificado (diferença ainda maior do que os 5 pts entre a 9ª e a 11ª rondas). Rui Vitória, que recuperou finalmente a dupla Jonas/Mitroglou para o ataque da águia, não poderia ter desejado melhor arranque de ano.

A uma jornada do final da 1ª volta, a discussão mais quente do campeonato centra-se na luta europeia, cuja diferença entre FC Porto (2º) e V. Guimarães (5º) – ou seja, um lugar na próxima Liga dos Campeões ou Liga Europa – é de… 5 pontos. O vencedor da ronda nesta luta particular foi o Sporting, que ganhou ao Feirense (2-1) e apanhou pontualmente o 3º classificado Sp. Braga.

Já no meio da tabela, Marítimo e Arouca alcançaram importantes triunfos forasteiros, enquanto o Boavista conseguiu, pela primeira vez esta época, duas vitórias de enfiada (depois do 2-0 Nacional, agora 1-0 ao V. Setúbal). Na cauda, o Moreirense venceu e deixou a zona vermelha e o Tondela, que não ganha desde final de novembro, viu o técnico Petit protagonizar a 11ª ‘chicotada’ da temporada.



Bas Dost lançado nos golos



Sete golos nos últimos sete jogos para o campeonato embalaram o holandês Bas Dost para a liderança da Bota de Ouro de Record. O avançado do Sporting assinou o seu terceiro bis da época frente ao Feirense (os outros foram Arouca e Estoril) e ultrapassou Marega e André Silva nos melhores marcadores. Tudo isto na jornada que assinalou o primeiro golo de Jonas na Liga 2016/17.

Autor: Paulo Quental