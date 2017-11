O Benfica começou com o pé direito a segunda fase do Campeonato Nacional de iniciados. No único jogo da zona sul realizado este sábado, os jovens encarnados bateram o Vitória de Setúbal, por 2-1, numa partida disputada em Palmela.Miguel Pinto abriu o marcador aos 29 minutos, mas pouco depois, aos 33, Gonçalo Brasiel empatou a partida de penálti.Luís Semedo, lançado pelo treinador do Benfica pouco depois do intervalo, marcou o golo que deu a vitória à formação da Luz aos 68 minutos.

Autor: Ricardo Lopes Pereira