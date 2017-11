Com este resultado, o Benfica continua na perseguição ao Sporting (mais três pontos), enquanto o Aves permanece em último.

O Benfica goleou de forma categórica o Aves por 9-0, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional de futsal. A equipa de Joel Rocha não demorou muito tempo para deixar a sua marca e, aos 5', Deives abriu o marcador. Com Raúl Campos a dilatar a vantagem aos 10', Rafael Henmi (14'), Bruno Pinto (15') e Bruno Coelho (18') deixaram o marcador em 5-0 ao intervalo.No segundo tempo, o jogo não mudou e, logo aos 22', Deives apontou o seu segundo golo. Depois de André Coelho ter marcado aos 27', Raúl Campos também bisou aos 39'. No último minuto, Tiago Brito fechou o marcador.

Autor: Bruno Dias