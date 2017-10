O Benfica goleou o Real por 5-0, em Massamá, e manteve a liderança isolada da Série D do campeonato nacional de juvenis, com 24 pontos. Apesar do triunfo folgado, nem tudo foram facilidades para a equipa encarnada que, apenas no segundo tempo, conseguiu dilatar a vantagem.Bem organizada, o Real conseguiu equilibrar o encontro durante a primeira meia-hora. Só mesmo nos últimos cinco minutos da primeira metade foi possível aos jogadores de Renato Paiva construir situações de perigo, com Gonçalo Ramos, na terceira ocasião, a rematar colocado à entrada da área e a inaugurar o marcador (39’).A embalo trazido da primeira parte manteve-se no segunda e os encarnados acabaram por construir a goleada com relativa facilidade, desde logo com um autogolo de Gonçalo Nascimento (46’), seguido de mais dois tentos nos quatro minutos que seguiram, com Gonçalo Ramos a bisar (48’) e Jair Tavares a finalizar uma boa arrancada (50’). Aos 69’, Gonçalo Oliveira fechou a contagem na sequência de uma jogada de envolvimento.

Autor: Nuno Costa