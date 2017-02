O jogo frente ao Benfica é só no dia 4 de março, de amanhã a uma semana, mas já provoca grande entusiasmo na Feira, onde anteontem começaram a ser vendidos os bilhetes, mas em exclusivo para sócios nesta fase. Apesar disso, os responsáveis do clube já perceberam que será enchente pela certa, pois a corrida aos ingressos foi muito superior em relação ao que é habitual.Ainda sem poder revelar números, a organização antevê uma grande enchente no confronto com os encarnados, com cerca de 5.500 adeptos a esgotar a lotação do Marcolino de Castro.Recorde-se que os bilhetes para os sócios do Feirense sofreram uma redução de preço e variam entre os 9,5 e os 15 euros, sendo que para o público em geral as entradas estarão disponíveis a partir de 2ª feira, com os preços a oscilar entre os 19 (topo norte) e os 55 euros (bancada central).

Autores: A.M.