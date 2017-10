Continuar a ler

Praticando um futebol mais apoiado, o Benfica colocou-se em vantagem com um golo de belo efeito marcado por Tiago Morais, na sequência de uma excelente jogada em que João Tomé atirou de cabeça à barra. Na 2.ª parte, Juan Gomez sentenciou o encontro com um bom cabeceamento, apesar da resposta do Belenenses.Autor: José Pina