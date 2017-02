Continuar a ler



Resultado do sorteio:

1 - FC Porto

2 - Académica

3 - Belenenses

4 - Benfica

5 - Sp. Braga

6 - Sporting

7- Rio Ave

8 - V. Guimarães



Tabela de jogos da primeira volta

1.ª jornada | 19.02.2017: FC Porto-Belenenses; Sporting-Sp. Braga; Benfica-Rio Ave; V. Guimarães-Académica;

2.ª jornada | 25.02.2017: Belenenses-V. Guimarães; Sp. Braga-FC Porto; Rio Ave-Sporting; Académica-Benfica;

3.ª jornada | 28.02.2017: Belenenses-Sp. Braga; FC Porto-Rio Ave; Sporting-Académica; V. Guimarães-Benfica;

4.ª jornada | 04.03.2017: Sp. Braga-V. Guimarães; Rio Ave-Belenenses; Académica-FC Porto; Benfica-Sporting;

5.ª jornada | 11.03.2017: Sp. Braga-Rio Ave; Belenenses-Académica; FC Porto-Benfica; V. Guimarães-Sporting;

6.ª jornada | 01.04.2017: V. Guimarães-Rio Ave; Académica-Sp. Braga; Benfica-Belenenses; Sporting-FC Porto;

7.ª jornada | 08.04.2017: Rio Ave-Académica; Sp. Braga-Benfica; Belenenses-Sporting; FC Porto-V. Guimarães;

Autor: Flávio Miguel Silva

O sorteio da fase de apuramento do campeão do nacional de juniores realizou-se esta quinta-feira na Cidade do Futebol. A primeira jornada realiza-se a 19 de fevereiro com a seguinte constituição: FC Porto-Belenenses, Sporting-Sp. Braga, Benfica-Rio Ave e V. Guimarães-Académica.O primeiro dérbi entre Benfica e Sporting realiza-se no Caixa Futebol Campus, na quarta jornada da prova, no fim-de-semana de 4 de março. O FC Porto recebe as águias uma semana depois ao passo que o Sporting-FC Porto está marcado para 1 de abril.