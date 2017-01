O Benfica venceu este domingo fora o Belenenses, por 3-0, em jogo da 8.ª jornada da Série Sul da 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis.A equipa encarnada inaugurou o marcador aos 11 minutos através de Ricardo Matos. Já na segunda parte do encontro, uma infelicidade de João Guerra, que marcou na própria baliza aos 65', dilatou a vantagem do Benfica e aos 80 minutos Luís Lopes fixou o resultado em 3-0.Com este triunfo o Benfica soma 20 pontos, os mesmo do Sporting , que lidera a classificação

Autor: Tiago Pombo