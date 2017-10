A equipa de iniciados do Benfica venceu o Derby County, por 1-0, no primeiro encontro das águias na presente edição da Premier League U15 International Tournament.João Tomé foi o autor do golo que selou o triunfo na competição que acolhe as melhores equipas inglesas da categoria e para a qual foram convidados três emblemas estrangeiros: Benfica, Feyenoord e Hertha Berlim.Liverpool e Everton serão os próximos adversários da equipa da Luz, no segundo dia da prova que se disputa em terras de Sua Majestade.

Autor: Valter Marques