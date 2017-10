O Benfica venceu ontem em Leiria em jogo antecipado da 9ª jornada e assumiu, à condição, a liderança da Zona Sul do campeonato de juniores. As águias assinaram uma exibição competente e justificaram o triunfo, mas enfrentaram forte oposição dos locais.

A primeira situação de golo pertenceu aos donos do terreno, num lance em que Pedro Luís acertou no poste (2’). Seguiu-se a primeira de duas paragens do jogo devido à quebra na iluminação e quando a partida foi retomada fez-se… luz para o Benfica, que abriu o ativo por Luís Lopes. Até ao intervalo, destaque para um lance em que Diogo Garrido evitou um autogolo de Miguel Nóbrega (31’).

Após o descanso, a União beneficiou de um penálti indiscutível, mas Diogo Garrido assumiu o papel de herói: parou o remate de Renato e ainda susteve a recarga de Heli (64’). Perante tamanho desperdício, os visitantes não perdoaram e Luís Lopes, num belo desvio, fez o segundo da noite na conta pessoal. Umaro Embaló fez o terceiro das águias, que se chegam à frente no campeonato, e no último lance Vieira fez o golo de honra dos locais.

Autor: Joaquim Paulo