Um clássico é sempre um clássico, mesmo que já não conte para nada em termos da luta pelo título. O Benfica venceu em casa o FC Porto por 2-1 e entrou a ganhar com um belo golo de Zidane Banjaqui logo no minuto inicial, jogador que bisou aos 29’ ao aproveitar um ressalto na área após um lance entre David Tavares e Moreto Cassamá.

Os dragões acusaram o golpe, mas reagiram antes do intervalo (42’) com um golo de Diogo Queirós. Na 2ª parte, realce para um penálti a favor do Benfica, mas em que Ricardo Silva levou a melhor sobre Jorge Pereira. Até final o resultado não voltou a mexer.