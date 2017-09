Continuar a ler

Já na 2.ª parte, aos 49', Vukotic marcou e dilatou a vantagem encarnada para 3-1, mas aos 52' a Académica beneficiou de um penálti e Nuno André não desperdiçou, bisando na partida. A Académica ainda chegou ao empate (3-3) por Rui Rua, aos 66'.



O Benfica voltou a chegar ao golo por Úmaro Embaló (78') e Rodrigo Conceição (79'), fixando o resultado final em 5-3.



O Benfica venceu este sábado em Coimbra a Académica, por 5-3, em jogo da 5.ª jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional de Juniores.Mal começou o jogo, a jovem formação da Luz ganhou vantagem, com Úmaro Embaló a inaugurar o marcador logo aos 11 segundos. A Académica não se deixou ir abaixo e aos 15 minutos, por Nuno André, chegou ao empate, no entanto, quatro minutos depois Gonçalo Loureiro voltava a colocar o Benfica na frente do marcador.