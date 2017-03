Responsável pelo afastamento do Benfica, há duas semanas, da Taça da Liga , o Fundão foi este domingo goleado pelos encarnados por 6-0, em partida da 19.ª jornada do campeonato nacional de futsal, numa espécie de vingança operada pela turma da Luz ante uma equipa que tem por hábito causar muitas dificuldades aos pupilos de Joel Rocha.Elisandro (7'), Miguel Ângelo (29', 29' e 30') e Chaguinha (34' e 39') fizeram os golos da equipa da Luz, que provisoriamente fica a 2 pontos do Sporting, equipa que ainda joga esta noite, diante do Leões de Porto Salvo. Caso vença, o clube de Alvalade fecha a jornada com 5 pontos à maior sobre os seus maiores rivais.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima