O triunfo diante do Feirense (4-1) não vai sair tão cedo da memória de Benny. Aos 20 anos, o extremo formado no Restelo estreou-se a marcar pelo Belenenses e confessa que tem pensado muitas vezes nesse momento."É espetacular! Desde miúdo que sonhava marcar na Liga e, sendo com a camisola do Belenenses, não podia ser melhor. Confesso que já revi algumas vezes aquele golo!", afirmou Benny, em declarações ao site dos azuis.Segue-se um duelo com o V. Guimarães no Restelo, palco onde o emblema da Cruz da Cristo tem sido feliz esta época. "Queremos manter a invencibilidade em casa, onde temos a obrigação de ganhar e ser ainda mais fortes. Queremos conquistar o maior número de pontos possível e dar alegrias aos nossos adeptos", afirmou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto