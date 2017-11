A SAD do Belenenses continua a salvaguardar o futuro e, depois de ter renovado com o médio Tandjigora, no mês passado, agora foi a vez de prolongar o contrato de Benny, um dos jogadores considerados mais promissores no Restelo. O médio, de 20 anos, renovou até 2022, ampliando a ligação por mais um ano e ficando com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

"Muito feliz e orgulhoso por renovar contrato com o Belenenses. É um privilégio, dado que vim das camadas jovens para a equipa principal, tem um sabor especial. O trabalho feito até agora foi bom mas não vou ficar por aqui. Pelo contrário, este voto de confiança só me dá mais força para continuar a trabalhar. Posso prometer aplicação e empenho total para reforçar a minha afirmação e ajudar a equipa a concretizar os objetivos", disse Benny após a renovação.

O jogador, que chegou ao Restelo em 2014, cumprindo os dois anos de júnior, subiu ao plantel profissional na temporada passada. Fez oito jogos na sua primeira época como sénior e, em 2017/18, já alinhou nove vezes, em todas as provas. Marcou um golo. Trajeto que deixa Benny orgulhoso. "Desde que assinei contrato profissional, tenho vindo a evoluir e a trabalhar bastante para poder ganhar o meu espaço na equipa. É gratificante reconhecerem o meu valor, o meu trabalho e darem-me esta oportunidade de prolongar o meu vínculo ao Belenenses. Agradeço ao presidente Rui Pedro Soares, à equipa técnica, aos meus companheiros, que me apoiam todos os dias, e a todas as pessoas da SAD envolvidas no meu processo de crescimento", remata.

Autor: Miguel Amaro