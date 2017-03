Como benfiquista, Bernardo Silva admitiu que "sofre como qualquer adepto", prevendo-se mais uma jornada de nervos no dia 1 de abril, quando o Benfica receber o FC Porto, numa partida decisiva para as contas do campeonato. Um encontro que o médio do Monaco projetou."Não sei se será decisivo mas será certamente muito importante. Se o Benfica ganhar dá um passo importante mas o mesmo vale para o FC Porto. Espero que ganhe o Benfica, claro. Em casa tem tudo para não perder ou ir à procura da vitória", analisou o internacional português num evento da Adidas, no Cacém.Depois do clássico, ficarão a faltar 7 jogos na Liga NOS e Bernardo Silva explicou que a prova será decidida "nos detalhes": "Os jogos fora são decisivos e o FC Porto tem mais fora de portas. Em casa os grandes raramente perdem pontos."

Autor: Nuno Pombo