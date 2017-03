Portugal inicia a Ronda de Elite na próxima sexta-feira e o grupo está ciente da relevância que terão os jogos diante de Grécia, Polónia e Espanha. "Vai ser difícil, vamos encontrar três equipas muito fortes, a começar pela Grécia. A Espanha é uma equipa toda a gente conhece e a Polónia é muito física. Vão ser jogos diferentes, vamos ter de estar ao nosso melhor nível para conseguirmos estar no Europeu", constatou Bernardo Sousa em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, acrescentando: "Sabemos que este torneio é muito importante para nós e queremos a qualificação para o Europeu. Estamos totalmente focados nisso".O médio, de 16 anos, garantiu que se esforçou para ser chamado pelo selecionador José Guilherme para a fase que dá acesso à fase final do Campeonato da Europa onde Portugal poderá defender o título conquistado em 2016. "Trabalhei muito para estar aqui. Não só para estar nesta convocatória, mas também para marcar presença na Ronda de Elite. Representar a Seleção foi sempre algo que eu imaginei, embora soubesse que era muito difícil. Estou aqui com muito orgulho", finalizou.A Seleção Nacional sub-17 estreia-se na fase de elite diante da Grécia no Estádio Municipal da Nazaré, a partir das 16 horas de sexta-feira.

Autor: Flávio Miguel Silva