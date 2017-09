Continuar a ler

Assim, face a estas duas ausências prolongadas, os azuis e amarelos asseguraram a contratação do ponta de lança montenegrino, Petar Orlandic, de 27 anos, que representava o Estrela Vermelha, na Sérvia.



Nos últimos dias estiveram ainda dois futebolistas à experiência, ambos extremos, mas os dirigentes do clube ainda não revelaram se agradaram ou não ao técnico Paulo Alves.



Depois de Danilo Dias que foi operado esta segunda-feira numa clínica no Porto, pelo médico José Carlos Pinto Noronha, a uma lesão ligamentar de um joelho, os responsáveis unionistas anunciaram que Betinho irá ficar de fora dos relvados durante seis meses pois contraiu uma lesão articular no joelho direito.Curiosamente, Danilo Dias e Betinho foram as duas últimas aquisições anunciadas pelo U. Madeira antes do fecho do mercado, tendo mesmo feito exames médicos no mesmo dia.

Autor: João Manuel Fernandes