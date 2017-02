Continuar a ler

A Seleção Nacional atuou pela última vez na Madeira em 2001, na altura num jogo de homenagem de Luís Figo, frente a Andorra (3-0), igualmente no Estádio dos Barreiros.



Portugal, atual campeão europeu, defronta a Suécia num particular, três dias depois de receber a Hungria, no Estádio da Luz, em Lisboa, num duelo a contar para o Grupo B de qualificação para o Mundial'2018, que vai decorrer na Rússia.



Os bilhetes para o encontro particular entre Portugal e Suécia, agendado para 28 de março na Madeira, vão ser colocados à venda a 3 de março e estarão apenas disponíveis na bilheteira do Estádio dos Barreiros, no Funchal.No seu site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que os ingressos vão custar entre 20 e 25 euros e que a receita do encontro, que deverá ser o primeiro de Cristiano Ronaldo na Madeira com a camisola da seleção principal, vai reverter para uma entidade de responsabilidade social madeirense, ainda a definir.

Autor: Lusa