Luís Boa Morte está de regresso aos bancos. O antigo internacional português, de 39 anos, vai orientar o Sintrense, sucedendo a Luís Loureiro, outro ex-jogador, que falhou o objetivo do apuramento para a fase de subida do Campeonato de Portugal Prio. Boa Morte deverá ser apresentado hoje pelo clube que vai arrancar essa fase de permanência com dez pontos, já a liderar contra Casa Pia, Loures, Oriental, Aljustrelense, Fabril, Armacenenses e Sp. Viana.Nas últimas duas épocas, o ex-jogador trabalhou no departamento do scouting do Arsenal em Portugal, sendo presença notada em diversos estádios por todo o país, tanto em jogos do escalão máximo como do secundário. A única experiência como técnico principal foi em 2014/15, então nos juniores do Sporting. Nessa mesma época, Boa Morte era adjunto da equipa B dos leões, onde alinhavam jogadores como Gelson Martins, Daniel Podence, Ricardo Esgaio, Francisco Geraldes, João Palhinha e Iuri Medeiros.Estes são, portanto, terrenos nunca pisados pelo agora técnico, que enquanto jogador cumpriu a formação no Sporting e defendeu ainda as cores de Arsenal, Southampton, Fulham, West Ham, AEL Larissa, Orlando Pirates e Chesterfield. Além disso, Boa Morte ainda representou a Seleção principal portuguesa em 28 jogos, tendo marcado o seu único golo num polémico duelo com Angola (5-1), que terminou porque a congénere africana ficou apenas com seis jogadores em campo.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Paulo Parracho