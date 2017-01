Grande vitória do Belenenses no Bessa a fazer lembrar aqueles velhos duelos para se ‘saber’ quem era o 4º grande, numa rivalidade que deixou de fazer sentido nos dias que correm, mas que ainda consegue trazer algo de diferenciador a estes confrontos.



Ficha de jogo

O jogo valeu só e apenas pela 2ª parte quando o Belenenses assumiu a coragem de atacar mais a baliza de Vagner, esperando pelo melhor momento para dar a estocada. No fundo, a equipa de Belém usou a mesma estratégia que muitos dividendos deu ao Boavista nos últimos jogos e, sem realizar uma grande exibição, jogou o suficiente para garantir a tal boa vitória ao fim de um período de 5 jogos com quatro derrotas na Liga e apenas um outro triunfo, em casa, frente ao Rio Ave.

O tempo e a prioridade para o Belenenses era de somar e o Boavista não queria obviamente sumir do excelente momento em que se encontrava, mas foi isso que aconteceu, com a pantera a provar do próprio veneno que deu a provar a adversários recentes, perdendo um jogo ao fim de cinco em que conseguiu três vitórias e dois empates.

Um golo de João Diogo, cheio de matreirice, bastou para acabar com o estado de graça que se tinha instalado no Bessa, onde a equipa de Miguel Leal ainda não conseguiu ganhar duas vezes consecutivas.

Reação axadrezada

O Belenenses ainda esteve muito perto de fazer o segundo golo, mas Fábio Nunes quis marcar de calcanhar a assistência de Camará e falhou redondamente (77’), num lance que acabou por, curiosamente, ferir ainda mais o orgulho dos boavisteiros que, desde aí, acordaram finalmente para o jogo e procuraram, numa reação final cheia de sofreguidão, chegar pelo menos ao empate.

Não deu porque Cristiano negou essa intenção com uma excelente estirada para defender o cabeceamento de Philipe Sampaio, naquela que acaba por ser a grande oportunidade do Boavista aos... 81’! Com maior ou menor dificuldade, o Belenenses haveria de segurar bem a vitória, a segunda no Bessa esta época, depois da Taça CTT, no dia 8 de outubro.



Árbitro: João Godinho (nota 3)



João Godinho teve o jogo minimamente controlado. Foi coerente na disciplina e sem grandes reparos no capítulo técnico.



Homem do jogo: João Diogo (nota 3)



O momento decisivo é de João Diogo, que soube acreditar na sobra da defesa de Vagner para marcar.

Autor: António Mendes