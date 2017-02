O Boavista reconhece que ainda não começou a liquidar a dívida à Somague relativa ao Estádio do Bessa, mas entende que não faz sentido uma eventual penhora do recinto defendendo para o efeito que é a construtora que está em incumprimento porque não apresentou no Tribunal de Comércio de Gaia os pressupostos definidos aquando da formalização do processo especial de revitalização (PER).Resumidamente, os axadrezados recordam que estão a cumprir com os pagamentos faseados à Autoridade Tributária e à Segurança Social e defendem que estão a agir dentro do período de carência legal estipulado no PER, mas não concordam com os mais de 50 milhões de euros que a Somague diz ser credora, pelo que só vão iniciar os pagamentos depois da construtora publicar o ajuste no preço final, com a respetiva redução nos juros acordada por todos os credores, e serem legalmente notificados dessa alteração.No comunicado de 12 pontos publicado ontem o Boavista dá conta que "a Somague começou por exigir 29.209.561,56 de euros euros, acrescidos de juros, durante o PER formalizado em 2012, mas o valor acabou por ser reduzido para 18.694.119.40 de euros com o perdão da totalidade dos juros vencidos e vincendos, pelo que não faz qualquer sentido os números fantasiosos que entretanto vieram a público".

Autor: Pedro Malacó