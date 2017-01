Continuar a ler

"Pois bem, qual o único clube que viu até agora jogadores suspensos por este motivo? O Boavista! Isto são factos, que evidenciam uma clara, manifesta e indigna postura relativamente a esta instituição centenária, que em nada dignifica os órgãos decisores nem o futebol nacional, pela discriminação que evidenciam, e que nos afectaram desportivamente de forma grave e em nosso entender ilegítimamente", explicita-se ainda.O Boavista, porém, mantém-se firma. "Se alguém pensar que por esta via da injustiça nos vão afectar ou calar, enganam-se", clarifica. "Vamos continuar a percorrer o nosso caminho de independência e trabalho árduo, continuando passo a passo e com realismo a crescer sustentadamente, com respeito por todos e sem espectáculo público, mas sem nos vergarmos a ninguém", acrescenta-se.Ainda sobre o que aconteceu com o guarda-redes azeri na Luz, o Boavista reconhece que a postura do jogador "não foi a adequada" mas, sublinha, "de forma alguma podemos concordar com a dimensão desta punição, sobretudo atendendo ao atrás mencionado sobre os vários jogos em que se assistiu a situações de até maior gravidade".Por tudo isto, o Boavista vai analisar os relatórios "e reagir institucionalmente e na área disciplinar, do modo que entendermos adequado, sendo certo que agiremos sempre de forma pacífica e respeitosa, a bem do futebol nacional, por muito que vejamos que outros seguem outros caminhos, seja por utilização discriminatória do poder face a quem é livre e independente, seja por acções menos próprias que jamais subscreveremos ou apoiaremos".