Continuar a ler

Em carta endereçada ao presidente da federação de bombeiros da Madeira, Rocha da Silva, o presidente da FPF, Fernando Gomes, justificou a doação "como forma de agradecimento pelo trabalho dos bombeiros profissionais e voluntários da Região Autónoma da Madeira".



O preço dos bilhetes para o jogo, que marca a estreia de Cristiano Ronaldo na sua terra natal em representação da seleção portuguesa, varia ente 20 euros, para as bancadas de topo, e 25 euros, para as bancadas centrais. Em carta endereçada ao presidente da federação de bombeiros da Madeira, Rocha da Silva, o presidente da FPF, Fernando Gomes, justificou a doação "como forma de agradecimento pelo trabalho dos bombeiros profissionais e voluntários da Região Autónoma da Madeira".O preço dos bilhetes para o jogo, que marca a estreia de Cristiano Ronaldo na sua terra natal em representação da seleção portuguesa, varia ente 20 euros, para as bancadas de topo, e 25 euros, para as bancadas centrais.

Metade da receita do jogo particular entre as seleções de Portugal e da Suécia, que se vai disputar no estádio do Barreiros, casa do Marítimo, reverte para os bombeiros da região autónoma da Madeira, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).De acordo com a nota divulgada no site da FPF, o organismo decidiu doar metade da receita líquida do encontro, que se disputará dia 28 de março, à federação de bombeiros da região. A outra metade será distribuída ao Marítimo e à Associação de Futebol da Madeira.

Autor: Lusa