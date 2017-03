Continuar a ler

No sentido inverso, permanecem ausentes, por estarem condicionados fisicamente, o guarda-redes Stefanovic e o médio Fernando Alexandre.



O Moreirense, que segue em 16.º lugar, com 20 pontos, recebe sábado, às 16:00, o Tondela, que é último, com 16, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Makaridze e Taborda;



Defesas: Sagna, André Micael, Diego Galo, Rebocho e Diego Ivo;



Médios: Alan Shons, Cauê, Nildo, Saré, Alex, Neto, Dramé e Sougou;



Autor: Lusa