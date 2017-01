A lesão de Bracali e a sua possível saída para a Chapecoense continua a estar na ordem do dia, desta vez por o guarda-redes brasileiro ter mesmo ficado de fora das opções do técnico Lito Vidigal para a partida com o Boavista. É o próprio Bracali quem assume, a Record, que é uma "coincidência" o facto de a lesão confirmar-se nesta altura."Tenho uma lesão no cotovelo esquerdo. Fiz um exame na manhã de 6ª feira e trata-se de uma tendinite crónica com edema e por isso é que não joguei. Por coincidência surgiu neste momento, em que a proposta da Chapecoense está na mesa, mas é apenas isso. As más pessoas pensam logo de uma outra maneira", disse-nos."A dor já me incomodava há algum tempo e nas vésperas e dia de jogo tomava anti-inflamatório para diminuir a dor. (...) Na 3ª feira passada regressámos aos treinos e tornei a sentir a mesma dor. Fui fazer tratamento e, como não houve melhorias, tive de fazer um exame", explicou, lamentando as suspeitas que se levantaram sobre a veracidade do problema físico. Bracali não quis falar sobre a hipotética ida para Chapecó, pois o dossiê ainda se encontra em aberto.

Autor: André Gonçalves