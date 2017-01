Continuar a ler

Bracali, de 35 anos, jogou no seu país pela última vez em 2006, estando atualmente na sua segunda temporada ao serviço do Arouca. O guarda-redes expressou a vontade de regressar ao Brasil, até pelas filhas: "As minhas filhas vivem comigo aqui e quero que elas tenham esse contacto familiar. Se dependesse só de mim já estava no Brasil".



Rafael Bracali quer transferir-se para a Chapecoense. A revelação foi feita pelo guarda-redes do Arouca ao UOL Esporte."É a equipa mais querida do Mundo nos dias de hoje. Um projeto único e mais do que especial, ainda mais pelo ídolo que foi o Danilo. Estou muito disposto a ajudar nesse processo de reconstrução da Chape ao lado do Mancini e de todos que estão lá", frisou o guardião.

Autor: Luís Miroto Simões