Num jogo que opunha o 3º ao 4º classificado, separados por 2 pontos, as posições na tabela mantiveram-se inalteradas no final dos 40’, com um empate entre o Sp. Braga e o Modicus (3-3). O Modicus fez uma curta viagem até ao Minho, impôs-se com categoria na quadra e chegou ao 1-3 no final da 1ª parte, mas permitiu o empate ao Sp. Braga com dois minutos para jogar.Sem dois dos habituais titulares (Tiago Brito e Nilson castigados), os bracarenses sentiram enormes dificuldades e foram completamente dominados até ao intervalo. O Modicus não abanou com o golo sofrido e continuou a ser mais forte nos duelos individuais, objetivo e sem surpresas empatou o duelo. Do lado dos arsenalistas, Paulo Tavares pedia mais aos seus jogadores, mas a equipa de Gaia não baixava a intensidade e confirmou a cambalhota com dois golos em 3’, o último deles com Fábio Lima a mostrar toda a sua classe.E porque não restava outra solução, a equipa da casa arriscou e subiu as linhas. Num livre tirado a régua e esquadra, Vasco Seco reduziu (26’)e, perto do final, Marinho selou o empate aos 38’.

Autor: José Mário