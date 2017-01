De patrão da equipa a… não convocado. Eis o caso de Gonçalo Brandão que, ao que Record apurou, está de saída do Belenenses. Depois de regressar de lesão em novembro, o capitão dos azuis apenas foi utilizado na receção ao Sporting, onde somou os 90 minutos. Daí para cá voltou a não entrar nas contas de Quim Machado, ficando mesmo de fora dos convocados nos últimos dois jogos, diante Rio Ave e V. Setúbal.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, esta mudança drástica não agrada ao central de 30 anos, que já informou Rui Pedro Soares da intenção de deixar o Restelo. Apesar de o jogador ter mais um ano e meio de contrato, o presidente da SAD do Belenenses não coloca entraves à saída. Já vários clubes do principal escalão manifestaram interesse em contar com o defesa, mas o estrangeiro também é hipótese.

Autores: A.F. /F.A.