O veterano Zoltan Gera, médio de 37 anos que atua no Ferencváros e que marcou a Portugal no Euro'2016 (3-3), faz parte das opções do treinador germânico, assim como o avançado Krisztian Nemeth, que atua atualmente no Qatar, no Al-Gharafa.O Portugal-Hungria, jogo da 5.º jornada do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018, que vai decorrer na Rússia, está agendado para 25 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.A seleção lusa, atual campeã europeia, ocupa o 2.º lugar do agrupamento com 9 pontos, menos três do que a líder Suíça, enquanto os húngaros seguem no 3.º posto, com sete.