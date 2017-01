O médio bielorrusso Renan Bressan chega amanhã a Chaves para começar a trabalhar sob as ordens de Ricardo Soares. Bressan, que esteve duas temporadas ao serviço do Rio Ave, estava ligado ao Apoel, do Chipre, e assina até ao fim da época. Aos 28 anos, o seu objetivo é aproveitar a montra flaviense para relançar a sua carreira em Portugal. Na equipa vila-condense, de 2014 a 2016, o jogador cumpriu 44 jogos de campeonato e marcou oito golos.

Por outro lado, a SAD flaviense anunciou ontem a contratação do avançado Xavier por três temporadas e meia. O jogador de 19 anos, que fez a sua formação no Braga, FC Porto e V. Guimarães, tornou-se na 3ª contratação no mercado de inverno dos transmontanos, mas é uma aposta de futuro, pois o Chaves já tornou público que Xavier vai até final desta temporada para o Juventude Pedras Salgadas do Campeonato de Portugal, clube-satélite do Chaves.

Autores: A.F./P.S.R.