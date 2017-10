Continuar a ler

Crise à esquerda



O flanco esquerdo da defesa do Chaves está em alerta. Djavan está parado devido a uma lesão resultante do encontro da Taça de Portugal, com o Fátima, e ontem foi a vez de Rafael Furlan abandonar o treino mais cedo devido a uma pancada sofrida no pé direito.



A visita do Chaves a Alvalade, domingo, para a jornada 9 da Liga NOS, vai ter um espectador atento na bancada. Do Japão chega hoje a Portugal um representante de um clube nipónico para observar Bressan no jogo frente ao Sporting, sabe Record.O interesse no brasileiro, ao que apurou o nosso jornal, não é de agora, mas a verdade é que o rumo dos acontecimentos podem ser outros no mercado de inverno. O bom desempenho de Bressan ao longo desta temporada tem despertado o interesse de alguns emblemas internacionais e o Chaves até pode abrir mão de um dos jogadores que tem sido preponderante na equipa de Luís Castro. O brasileiro tem uma cláusula de rescisão de um milhão de euros, valor que pode entrar nos cofres do emblema transmontano. Aos 28 anos, Bressan pode voltar a aventurar-se no estrangeiro.