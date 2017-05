Bressan está muito perto de renovar com o Chaves por três anos. O brasileiro que chegou a Trás-os-Montes no mercado de inverno foi um dos destaques dos flavienses na segunda metade da época, o que lhe valeu a renovação do contrato.sabe que ainda nada está "preto no branco", mas no decorrer do dia de hoje este processo deve ficar resolvido.Com Luís Castro a caminho de Chaves, os dirigentes do clube preparam já a próxima temporada.

Autor: André Ferreira