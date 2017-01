O Chaves está muito perto de oficializar a contratação de Renan Bressan, médio brasileiro de 28 anos que é internacional pela Bielorrússia e que, em Portugal, representou o Rio Ave por duas épocas consecutivas antes de se transferir no último defeso para os cipriotas do Apoel. Um elemento com provas dadas na organização de jogo no principal escalão do nosso futebol e que os flavienses encaram como a alternativa ideal para colmatar a vaga de Rodrigo Battaglia, argentino que regressou ao Sp. Braga, onde reencontrou o técnico Jorge Simão.Noutro contexto, o médio Patrão, ausente das opções em Vila do Conde por estar a cumprir um jogo de castigo, deverá regressar à titularidade na receção ao Sporting, na jornada que se avizinha, para ocupar a vaga de Fábio Santos, que contraiu uma entorse nos minutos iniciais da partida. Geraldes e Gauld, reforços leoninos, são esperados esta semana.

Autor: Paulo Silva Reis