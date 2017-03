Continuar a ler

Esta temporada, Bruma tem sido uma das figuras do Galatasaray, somando já oito golos em 21 jogos no campeonato turco - o seu melhor registo como sénior, superando mesmo os sete golos que obteve em 2012/13 pela equipa B do Sporting.



Refira-se que Bruma não jogou no passado fim de semana devido a castigo, depois de ter sido expulso na vitória, por 3-2, diante do Antalyaspor, a 6 de março, numa partida em que foi decisivo ao apontar um dos golos da sua equipa.

A boa época de Bruma ao serviço do Galatasaray não passou despercebida a Fernando Santos, que incluiu o extremo na lista de pré-convocados da Seleção Nacional com vista aos jogos frente à Hungria (dia 25), de apuramento para o Mundial'2018, e à Suécia, particular agendado para dia 28.O lote de eleitos para os dois encontros é apenas conhecido na próxima quinta-feira e Bruma, de 22 anos, poderá ter a oportunidade para, finalmente, se estrear com a camisola da principal seleção das quinas, na qual nunca chegou a ser utilizado. Ao invés, continua a ser uma das opções de Rui Jorge nos sub-21.