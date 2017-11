Depois de se ter estreado pela Seleção Nacional frente à Arábia Saudita, Bruma teve esta terça-feira a oportunidade de ser pela primeira vez titular. E, no final do encontro com os Estados Unidos (1-1), deixou-se levar pelo entusiasmo e até confundiu este jogo de preparação com uma partida a sério."Primeiro, um obrigado aos adeptos que estiveram aqui a apoiar-nos. Viemos para ganhar o jogo mas não conseguimos e saímos daqui com um ponto", referiu o extremo do RB Leipzig, de 23 anos, em declarações à SIC, antes de acrescentar: "Estamos de parabéns e agora é, cada um no seu clube, continuar a trabalhar no máximo."Quando à sua exibição, Bruma mostrou-se satisfeito com a resposta dada à confiança nele depositada por Fernando Santos. "Eu acho que foi bom. Agora é continuar a trabalhar no máximo e pronto. Depois logo se vê", concluiu.

Autor: Flávio Miguel Silva