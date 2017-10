Continuar a ler

Daí até ao fim do jogo Bruno Bernardo teve de participar em diversos lances aéreos. "Só eu e Deus sabemos o que passei... Estalava tudo cá dentro a cada vez que cabeceava a bola", assevera.



Só depois da partida o jogador foi sujeito a exames médicos, que confirmaram a dupla fratura no nariz e a necessidade do recurso, nos próximos dias, a intervenção cirúrgica. Uma ferida profunda no sobrolho esquerdo foi suturada com oito pontos.



Bruno Bernardo, defesa do Farense, cumpriu mais de uma hora em campo, diante do Estoril, com dupla fratura dos ossos do nariz e um sobrolho aberto. Será operado esta semana, mas garante que o sacrifício "valeu a pena", pois pode ajudar a equipa a seguir em frente na Taça de Portugal.Um aparatoso lance, que teve em Kléber (expulso) o outro protagonista, deixou Bruno Bernardo estatelado no relvado. "Senti-me muito mal e pensei que não daria para voltar ao campo, mas a adrenalina era grande e aguentei as dores, dizendo para mim próprio que ainda estava vivo", confidencia o defensor da equipa algarvia.

Autor: Armando Alves