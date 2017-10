O final do jogo com o Tondela teve um amargo de boca para Bruno Carvalho. O líder da direção do Chaves ficou no estádio até mais tarde e quando chegou junto do seu carro, estacionado em parque privado, viu que a viatura tinha sido vandalizada. Só ontem pela manhã, através da sua página pessoal, Bruno Carvalho divulgou o incidente, juntamente com as fotos do carro."Isto não me vai tirar o sorriso dos lábios. Isto não me vai impedir de seguir em frente. Isto só me vem dar mais força para seguir o meu caminho", registou, concluindo: "Em pleno parque de estacionamento do estádio, com videovigilância, um indivíduo do sexo masculino, roupa informal, calças de fato de treino e sapatilhas, tapando a cabeça com um carapuço, é a prova evidente de que na nossa cidade a selvajaria e a barbárie existem, embora de forma disfarçada."

Autor: Paulo Silva Reis