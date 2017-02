Continuar a ler

O presidente do Sporting aproveitou o momento de celebração da vitória para lançar uma bicada a Pedro Madeira Rodrigues, seu adversário nas eleições marcadas para o próximo sábado.



"Mais uma lição aprendida, enquanto uns põem em causa as assistências em Alvalade, os sportinguistas dizem sempre presente e temos sempre que estar preparados para receber os melhores e mais leais Sócios e Adeptos do Mundo!"



Recorde-se que Bruno de Carvalho esteve no banco a acompanhar a partida, tal como costuma fazer com a equipa masculina: "Depois de aceitar o apelo das atletas para estar no banco, uma vitória que nos coloca isolados no primeiro lugar".



Bruno de Carvalho pediu desculpa, através da sua página de candidatura ao Sporting, pelos problemas registados na entrada em Alvalade para assistir ao jogo com o Sp. Braga. O presidente verde e branco referiu que se esperavam cerca de três mil pessoas, mas o número superou largamente as expectativas."Obrigado a todos e pedimos desculpa pelas dificuldades na entrada, mas eram esperadas cerca de três mil pessoas e, afinal, vieram o triplo", escreve Bruno de Carvalho, depois de refirir que a assistência em Alvalade estabeleceu um novo recorde: "9.263 pessoas a assistir no estádio! Um recorde nacional e ao nível das grandes assistências munidiais no futebol feminino".

Autor: João G. Oliveira