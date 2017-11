O lugar do jogador do Sporting não está, assumiu, assim garantido. "Ninguém pode dizer isso [que estará na convocatória final]. Acontecerá muita coisa até à convocatória sair e quase nenhum ou poucos podem dizer que têm lugar garantido. Quero continuar a trabalhar no meu clube e na seleção para dar dor de cabeça ao mister", concluiu, assegurando que guardou a camisola da sua primeira internacionalização pelos AA como faz "com todas as estreias".Bruno Fernandes assumiu o desejo de ser titular frente aos Estados Unidos, num encontro que vai decorrer em Leiria, e mostrou-se orgulhoso pela estreia."Estou entre os melhores do meu país e aqui aprende-se cada vez mais. Todos os jogos são importantes, independentemente das equipas. Os Estados Unidos é uma equipa com qualidade que nos vai causar dificuldades. O importante é a nossa preparação", disse.