Bruno Gomes ou André Claro. Um dos dois irá jogar do centro do ataque do Estoril em Paços de Ferreira. Esta é a maior dúvida de Filipe Pedro, treinador interino, em relação ao onze inicial dos canarinhos para o encontro de amanhã.

Kléber vai cumprir o segundo de dois jogos de suspensão, abrindo vaga para um dos outros atacantes. Bruno Gomes é a primeira alternativa ao brasileiro, como ponta-de-lança, mas a sua exibição contra o Boavista, quando ocupou o lugar, não foi a esperada. Sobram André Claro e Jorman, dois jogadores que podem atuar no centro, mas também nas alas, onde têm sido mais utilizados esta época. Bruno Gomes parece estar em vantagem, mas Filipe Pedro pode até colocar Bruno e André no onze, trocando os dois de posição durante a partida.

Autor: Manuel António Abrantes