O Chaves-Tondela disputado ontem à noite deu início à 8ª jornada da Liga NOS e assinalou também mais um passo na evolução tecnológica na arbitragem portuguesa. Isto porque Bruno Paixão (AF Setúbal) utilizou, pela primeira vez em jogos oficiais da 1ª Liga, o relógio Samsung e-Liga Gear, S3, que já tinha sido testado em algumas partidas da temporada passada e usado na última final da Taça CTT, em janeiro, no Estádio Algarve, entre o Moreirense e o Sp. Braga.Apresentado em janeiro de 2017, o relógio e-Liga permite que os árbitros validem todas as ocorrências dos jogos que dirigem e enviem essa informação para a Liga em tempo real. Através de um aro rotativo, os árbitros selecionam os intervenientes do jogo que protagonizaram cada uma das incidências.Este relógio, desenvolvido pela Liga numa parceria com a Samsung e único em todo o Mundo, juntou-se assim aos tablet Galaxy, que já permitiam aos árbitros e delegados a validação dos onzes iniciais de cada uma das equipas, bem como dos respetivos relatórios de jogo. Uma evolução que diminuiu de forma significativa o tempo de envio dos dados de cada partida do campeonato.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto